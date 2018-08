Glasgow 2018 – Joilen D’hoore, médaille de bronze du scratch, offre à la Belgique son premier podium

Jolien D’hoore a permis à la Belgique de monter sur le premier podium des championnats d’Europe de cyclisme sur piste, vendredi à Glasgow. La Gantoise de 28 ans s’est classée 3e de l’épreuve de scratch. Il s’agit de sa 3e médaille européenne après l’or de la course à l’américaine, enlevé avec Lotte Kopecky, et l’argent de la course aux points récoltés en 2016, à Saint-Quentin-en-Yvelines (France). Épreuve non olympique disputée sur 10 kilomètres (40 tours de la piste du vélodrome Sir Chris Hoy), le scratch se termine généralement par un sprint. Un scénario qui ne déplaît pas à Jolien D’hoore. Elle est d’ailleurs vice-championne du monde depuis le 28 février à Apeldoorn. Elle avait déjà collecté du bronze un an plus tôt à Hong Kong.

Vendredi, toutefois, elle a voulu se tester avant la course à l’américaine de mardi, une épreuve désormais incluse au programme olympique. Elle s’est montrée très active et pour cela avait privilégié un braquet qui s’est révélé insuffisant pour prétendre à la victoire au moment de l’emballage final.

Lindsay De Vylder, le soir dans la même épreuve de scratch (15 km/60 tours) a pris la 10e place.

Dans l’après-midi, l’équipe de poursuite masculine (Robbe Ghys, Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder et Sasha Weemaes) s’étaient classés 7e. Ils avaient établi la 2e meilleure performance belge sur 4000 mètres en 3:59.519, à 190/1000es du record de Belgique.

Dans le même exercice, le quatuor féminin composé de Lotte Kopecky, Gilke Croket, Shari Bossuyt et Annelies Dom, avaient terminé à la 6e place.

Les épreuves de natation ont débuté sur mode plutôt mineur pour les Belges. Juliette Dumont au 50 m libre (42e sur 55) en 26.56; Basten Caerts au 100 m brasse (32e sur 56) en 1:01.73; et le relais masculin du 4×100 libre privé de son meilleur atout Pieter Timmers, et composé de Sebastien De Meulemeester, Emmanuel Vanluchene, Valentin Borisavljevic et Jasper Aerents (14e sur 19) en 3:18.36, sont restés à quai dès les séries du matin. Kimberly Buys, sortie 4e des séries du 100 papillon, en 58.23, n’a pas confirmé quelques heures plus tard en demi-finales. Son temps de 58.99 ne l’a classée que 13e, insuffisant pour entrer en finale.

L’autre information du jour à Glasgow concerne la décision de la fédération belge de gymnastique de retirer l’équipe féminine, pourtant 3e des qualifications jeudi et dès lors prétendante à un podium. Elle ne disputera pas samedi après-midi la finale de cet Euro écossais. Les responsables sportifs ont jugé que les risques de blessures étaient trop élevés avant les proches échéances plus importantes que les sont les championnats du monde de Doha (25 octobre-3 novembre), première étape qualificative en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Source: Belga