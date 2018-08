Glasgow 2018 – Cyclisme – « Encore trop court et trop gentil pour le plus haut niveau »

Lindsay De Vylder était le dernier coureur cycliste belge en lice vendredi sur le vélodrome Sir Chris Hoy de Glasgow, à l’occasion de la 2e journée des championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Il a pris la 10e place du scratch. « Je suis quand même un peu déçu du résultat », a admis le natif de Wetteren, âgé de 23 ans. « Je me suis rendu compte que je suis encore trop gentil en course. Il faut oser davantage. Je pense que j’ai un bon niveau, mais je suis encore trop court pour le plus haut niveau », a reconnu le représentant belge qui n’a jamais pu se mêler à la course au podium.

Source: Belga