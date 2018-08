Emma Plasschaert, 8e après les deux premières régates en Laser Radial à Aarhus

Emma Plasschaert occupe la 8e place en Laser Radial aux championnats du monde de voile après les deux premières régates disputées vendredi à Aarhus au Danemark. Emma Plasschaert a terminé 5e et 7e dans les deux premières course de la journée, comptabilisant 12 unités. La Grecque Vasileia Karachaliou était en tête avec 3 points.

Deuxième Belge engagée en Laser Radial, Maïté Carlier était 30e après des 25e et 10e places dans les deux régates de vendredi. Dix régates sont au programme avant la course aux médailles le week-end prochain (11-12 août).

En Laser, Wannes Van Laer était 21e (après avoir bien commencé par une 2e place dans la régate d’ouverture) et William de Smet 110e après deux régates également.

Samedi, le duo olympique Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers sera en lice en 49ers. Enfin en Nacra 17, deux bateaux seront sur l’eau au Danemark avec Jan Heuninck et Anouk Geurts, d’une part, et avec Isaura Maenhaut et Morgan Wirtz d’autre part. Ces Mondiaux d’Aarhus délivrent les premiers quotas pour les Jeux Olympiques de Rio en 2020.

Source: Belga