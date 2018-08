David Goffin contre Stefanos Tsitsipas en quarts de finale à Washington

C’est le Grec Stefanos Tsitsipas que David Goffin affrontera en Quarts de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, Etats-Unis. Stefanos Tsitsipas, 32e mondial et 10e tête de série, a battu l’Australien James Duckworth (ATP 654) 6-3, 6-4 en 1 heure et 6 minutes jeudi au 3e tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 1.890.165 dollars. David Goffin, 11e mondial et 3e tête de série, a de son côté sorti au 3e tour l’Américain Frances Tiagoe (ATP 41/N.13), 20 ans, en 2 sets 6-0, 6-3 et 1h17 de jeu.

Ce sera le 3e duel sur le circuit entre Goffin, 27 ans, et Tsitsipas, 19 ans. Ce dernier avait battu le Liégeois 2-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/4) en quarts de finale du tournoi d’Anvers l’année passée. Le numéro un belge avait pris sa revanche en battant l’Athénien 7-6 (7/4), 7-5 sur la terre battue de Monte Carlo au printemps dernier.

David Goffin reprend la compétition à Washington. Il n’avait plus joué depuis le 3 juillet et son élimination au premier tour à Wimbledon face à l’Australien Matthew Ebden.

Source: Belga