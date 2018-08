Conflit au Yémen – 55 civils tués et 170 autres blessés dans les attaques de jeudi sur Hodeida, selon le CICR

Au moins 55 civils ont été tués et 170 autres blessés dans des attaques survenues jeudi sur la ville yéménite de Hodeida, sur la mer Rouge, a indiqué vendredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Dans un communiqué du chef de sa délégation au Yémen, Johannes Bruwer, l’organisation a condamné cette attaque dont « les circonstances demeurent inconnues ».

Des médecins et des témoins avaient affirmé qu’au moins 20 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées jeudi par un raid aérien sur l’entrée de l’hôpital al-Thawra et un bombardement du marché aux poissons à Hodeida.

source: Belga