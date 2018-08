ATP Washington – Goffin battu en deux sets par le talentueux Tsitsipas

David Goffin (ATP 11) a été battu en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, joué sur dur et doté de 1.890.165 dollars, vendredi dans la capitale fédérale américaine. Le N.1 belge, 3e tête de série, a dû s’incliner devant le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 32/N.10) sur le score de 6-3, 6-4 après 1h14 de jeu. Goffin a donc perdu son 3e duel contre le jeune Grec, 19 ans et grand espoir du tennis mondial. Tsitsipas avait battu le Liégeois 2-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/4) en quarts de finale du tournoi d’Anvers 2017. Le numéro un belge avait pris sa revanche en le battant 7-6 (7/4), 7-5 sur la terre battue de Monte Carlo au printemps dernier.

Le droitier de Rocourt a dû laisser son service rapidement dans le premier set (4-1) avant de voir la partie interrompue à 5-3 à cause de la pluie. Au retour des vestiaires, l’Athénien n’a pas tremblé, prenant les devants sur sa première occasion.

Finaliste à Barcelone en avril dernier, s’inclinant devant Rafael Nadal en finale, Tsitsipas a continué sur sa lancée en breakant d’entrée Goffin. Le Liégeois, 27 ans, malgré une opportunité de recoller à 5-5, s’est finalement incliné.

Tsitsipas défiera l’Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.1) ou le Japonais Kei Nishikori (ATP 20/N.7) pour une place en finale.

Goffin entamait à Washington sa préparaion pour l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem 2018. Le Belge n’avait plus joué depuis le 3 juillet et son élimination au premier tour à Wimbledon face à l’Australien Matthew Ebden.

Source: Belga