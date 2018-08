ATP Toronto – David Goffin contre le Canadien Milos Raonic au premier tour

David Goffin (ATP 11) n’a pas été gâté par le tirage au sort du tournoi de tennis Masters 1000 de Toronto (dur/5.315.025 dollars), dont les qualifications débutent samedi au Canada. Le Liégeois, tête de série N.10 du tableau, a hérité au premier tour du Canadien Milos Raonic (ATP 30), ancien 3e mondial et très à l’aise sur surface rapide grâce à son service très rapide et son coup droit puissant. Ce sera le 5e duel entre les deux hommes, qui en sont à deux victoires partout. Le dernier match, joué au Masters 1000 de Madrid en 2017, avait tourné à l’avantage de ‘la Goff’, vainqueur en deux sets (6-4, 6-2).

Le Belge, 27 ans, a déjà battu le Canadien sur surface rapide. C’était lors de leur premier duel, disputé à Bâle en 2014. Goffin s’était alors imposé en trois sets, 6-7 (3), 6-3 et 6-4. Entre ses deux victoires, le droitier de Rocourt s’était incliné à Indian Wells 2016 en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) puis à Wimbledon 2016 (4-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-4) alors qu’il menait deux manches à rien. Raonic avait ensuite atteint la finale à l’All England Club.

En cas de victoire contre Raonic, Goffin défiera le vainqueur de l’opposition entre l’Américain Frances Tiafoe (ATP 41) et l’Italien Marco Cecchinato (ATP 22).

Vendredi, Goffin a été battu en quarts de finale au tournoi de Washington par le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 32/N.10) sur le score de 6-3, 6-4 pour son tournoi de rentrée après sa défaite au premier tour à Wimbledon début juillet.

Outre le choc Goffin-Raonic, le premier tour du tournoi réserve d’autres très belles affiches avec, notamment, la rencontre entre l’Australien Nick Kyrgios (ATP 17/N.16) et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 198), invité par les organisateurs, ou encore le duel entre l’Argentin Diego Schwartzmann (ATP 12/N.11) et le Britannique Kyle Edmund (ATP 18).

