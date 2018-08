Le comportement déchirant d’une maman orque avec le cadavre de son bébé

Au large des côtes canadiennes et américaines, des chercheurs observent une maman orque qui transporte depuis 10 jours le cadavre de son bébé décédé.

Comme les humains, plusieurs espèces animales pratiquent des sortes de « rites funéraires ». Des chimpanzés, des éléphants et même des pies ont déjà été aperçus en train de se regrouper autour de la dépouille de l’un des leurs. Ce comportement a également déjà été observé chez des orques et des dauphins.

Très peu de naissances chez ces orques

Depuis plusieurs années, l’organisation Center for Whale Research suit de près une population d’orques, baptisée SRKW, qui évolue au large de la côte est du Canada et des Etats-Unis. Malheureusement, les chercheurs observent que lors des 20 dernières années, 75 % des nouveau-nés de ce groupe n’avaient pas survécu et que lors des trois dernières années, aucune femelle n’a mis au monde un bébé orque viable.

Une procession bouleversante

Le 24 juillet dernier, au large de Victoria, en Colombie Britannique, une équipe a assisté à l’accouchement de la femelle J35. Malheureusement, le bébé est mort peu de temps après sa naissance. Les chercheurs ont alors assisté à un événement déchirant. Alors que la carcasse du bébé était en train de couler, ils ont observé la mère sans cesse aller rechercher le corps pour le faire remonter à la surface.

Ce 3 août, cela fait 10 jours que le bébé est décédé et la maman orque continue de pousser et de transporter la dépouille. Center for Whale Research a publié des photos et une vidéo de ce triste rite funéraire. Le centre estime qu’il s’agit du « témoignage du lien incroyablement fort qui lie la mère à sa progéniture » chez les orques.

Ph. Center for Whale Research