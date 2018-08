Ils abandonnent un chiot quelques heures après l’avoir acheté car « ils n’en voulaient plus »

Un chiot âgé de 6 semaines prénommé Little Buddy a été recueilli par le refuge anglais Battersea Dogs & Cats Home quelques heures après avoir été acheté en ligne, nous apprend Metro UK.

Un couple de Britanniques, qui a été arrêté par la police, avait acheté le chiot sur le site de petites annonces Gumtree. Quelques heures plus tard, ils ont décidé de s’en séparer car ils ne « voulaient plus » du chiot. La police l’a alors surnommé Little Buddy et l’a apporté à la section des organismes de bienfaisance de Windsor, dans le Berkshire.

«Bien qu’il soit choquant que Buddy ait été vendu si jeune, il n’est malheureusement pas rare que les chiens soient achetés en ligne et rapidement rejetés par leurs propriétaires », a confié à Metro UK Sean Welland, responsable des adoptions et du bien-être à Battersea Old Windsor.

« Aussi simple que de commander des chaussures »

«Acheter des animaux en ligne est aussi simple que de commander une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau jean dans une boutique en ligne. Trop de gens prennent un chiot et décident ensuite que c’est trop de travail. Il faut alors des sauveteurs d’animaux, comme Battersea, pour ramasser les morceaux », continue-t-il.

Heureusement, Little Buddy a retrouvé une nouvelle maison et ira vivre avec ses nouveaux propriétaires dans les prochains jours.