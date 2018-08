Comptage des papillons : devine qui papillonne au jardin?

Cet été semble particulièrement favorable à l’observation des papillons. Voilà une bonne nouvelle pour l’opération de recensement des papillons de jardin, organisée ces 3 et 4 août par Natagora.

Plusieurs espèces de papillons, certaines souvent discrètes, semblent être particulièrement bien visibles cette année dans les campagnes wallonnes. Ont-elles profité des conditions météorologiques favorables de ce printemps et de ce début d’été ? Se sont-elles bien reproduites durant l’année 2017 qui était déjà très favorable ? Ont-elles bénéficié des diverses mesures de protection mises en place à leur encontre ?

Ce qui est sûr, c’est que les observateurs qui sillonnent la Wallonie depuis ce printemps 2018 ont pu admirer un nombre d’individus assez exceptionnel d’espèces réputées difficiles à voir comme les petits Théclas du Chêne, de l’Yeuse ou de l’Orme qui se cantonnent habituellement autour des canopées de leurs arbres hôtes. Cela concerne également les Nacrés et les Damiers qui sont bien présents cette année dans leurs milieux de prédilection.

D’autres espèces plus facilement visibles comme le Grand mars changeant ou le Petit sylvain ont profité des bonnes conditions météorologiques pour commencer à voler une à deux semaines avant les dates d’apparition classiques. Le Damier de la Succise et la Lucine, deux espèces en danger, ont même été observées sur certains sites qu’elles semblaient avoir désertés depuis plusieurs années laissant présager une recolonisation future tant attendue par les spécialistes qui œuvrent pour leur protection.

Les jardins ne sont pas épargnés par le phénomène. Sans doute aurez-vous un peu plus de chance d’y croiser le beau Machaon ou le bleuté Azuré des nerpruns respectivement 2 fois et 1,5 fois plus abondants cette année que durant la dernière décennie. « Les recensements sont un outil précieux pour les scientifiques qui étudient l’évolution des populations, explique Natagora. Les papillons étant de très bons indicateurs de la qualité de l’environnement, les recenser permet de mieux appréhender l’état de la biodiversité en général. » Et, bonne nouvelle : tout le monde peut y contribuer ! Natagora attache d’ailleurs beaucoup de valeur à la fidélité des participants. « Lorsque leurs observations s’inscrivent dans la durée, elles permettent d’aboutir à des conclusions plus fiables. »

La création de sites protégés revêt une grande importance pour la protection des papillons. À leur échelle, les particuliers peuvent apporter leur pierre à l’édifice en aménageant leur jardin pour y accueillir la nature dans toute sa diversité. Laisser un coin de nature sauvage offre d’ailleurs plus de chances d’observer un nombre d’espèces important lors du week-end de comptage.

Les papillons vont-ils pondre à foison cette année, et exploser lors des éclosions au printemps 2018 ? La météo nous le dira… Mais les compteurs de papillons aussi ! En les recensant dans leur jardin le week-end des 3 et 4 août.

Damien Sevrin