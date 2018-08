De nombreux festivaliers attendus sur le Plan Incliné de Ronquières

Le Ronquières Festival devrait battre son record d’affluence ce week-end. Quelque 40.000 personnes sont attendues au pied de la tour du Plan Incliné, à Braine-le-Comte. Les tickets d’entrée pour samedi sont épuisés depuis juin, les pass deux jours le sont également et 90% des tickets pour dimanche ont été vendus, a annoncé jeudi l’organisation.

Lors des six premières éditions, le Ronquières Festival a rassemblé un total de près de 170.000 festivaliers. Lancé en 2012 avec 12.000 participants, il n’a jamais cessé de battre ses records d’affluence, affichant complet depuis 2013 avec 21.000 festivaliers. La septième édition, samedi dès 14h, pourrait ouvrir ses portes à guichets fermés.

Deux scènes (l’une à bâbord, l’autre à tribord) accueilleront une trentaine d’artistes durant le week-end.

Diversité

Fidèle à une formule établie, l’affiche de cette édition fait la part belle à la diversité, à la découverte et aux têtes d’affiche internationales, ainsi qu’à de nombreux groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Samedi, Asaf Avidan, Caballero&JeanJass, Etienne Daho, Fugu Mango, Henri PFR, Loïc Nottet, MC Solaar, Passenger, Royaume, Run Sofa, Témé Tan et Tripode sont au menu. Le lendemain, ils laisseront la place à Lily Allen, Girls In Hawaii, KYO, Triggerfinger, Tamino, Therapie TAXI, Nada Surf, Django Django, Laurent Lamarca, Intergalactic Lovers, Pierce Brothers et The Rackers.

L’expérience «Cashless» sera renouvelée, soit un système de paiement des consommations sans contact via le bracelet d’accès au festival.

Les derniers sésames sont disponibles sur www.ronquieresfestival.be.