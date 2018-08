Un après-midi chaud et ensoleillé avec un mercure chatouillant les 33 degrés

Jeudi après-midi, le soleil dominera notre ciel. Quelques cumulus inoffensifs se développeront parfois en Ardenne. Les maxima varieront entre 25 degrés à la mer et 33 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 30 ou 31 degrés dans le centre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Jeudi soir, les derniers cumulus locaux s’estomperont rapidement et nous retrouverons une nuit sereine et étoilée. Les minima oscilleront entre 16 et 19 degrés, sous un vent généralement faible de nord puis de nord-est.

Vendredi, la journée sera ensoleillée et très chaude. L’après-midi, le mercure atteindra en effet 30 degrés en Ardenne, 32-33 degrés dans le centre et 34 degrés en Campine. La région côtière connaîtra, sous l’effet d’un vent de mer, des températures un peu moins élevées avec des maxima proches de 27 degrés.

La nuit de vendredi à samedi, le ciel restera généralement dégagé. Quelques bancs de cirrus transiteront cependant sur le nord-ouest. Les minima varieront entre 16 et 20 degrés.

Samedi, le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Il fera toujours chaud avec des maxima de 28 à 32 degrés dans l’intérieur des terres. Sous un vent modéré de nord à nord- est, les températures ne dépasseront pas les 25 degrés au littoral.

Dimanche, les nuages pourraient être un peu plus nombreux, mais nous bénéficierons encore de belles éclaircies malgré tout. Les maxima, en légère baisse, se situeront entre 22 degrés à la côte et 27 ou 28 degrés dans le centre du pays.

Source: Belga