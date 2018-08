L’ouverture du ring avant l’heure de pointe semble compromise

Il est peu probable que le ring soit rouvert de Bruxelles à Hal pour l’heure de pointe, selon l’agence flamande de mobilité, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), qui a communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi. Mercredi vers 17h30, un camion a percuté la berme centrale, avant de prendre feu, endommageant un pont surplombant le ring.

Le véhicule, sur le flanc, est en train d’être redressé, et les débris nettoyés. Toutefois, « en raison de complications techniques -une conduite hydraulique a été endommagée-, les bandes de circulation pourront difficilement être rouvertes pour le début de l’heure de pointe », affirme l’AWV dans un communiqué. L’agence n’est pas en mesure de déterminer le délai avant la réouverture au trafic.

En ce moment, la circulation est déviée, alors que le trafic est moins dense durant la nuit. Mais des files ne manqueront pas de se former alors que le tronçon est encore fermé, si bien que l’agence conseille de se diriger vers la partie est du ring, via Tervuren et Zaventem. Il est recommandé d’éviter autant que possible les environs de Hal. Les automobilistes avaient déjà reçu cet avis mercredi soir.

Bien qu’endommagé, le pont surplombant est stable, affirme encore l’AWV.

Source: Belga