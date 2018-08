Le soleil et la chaleur bien décidés à rester

Jeudi, le temps restera ensoleillé et très chaud avec la formation de quelques cumulus inoffensifs sur l’Ardenne pendant l’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maxima atteindront 24 degrés en bord de mer, 26 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 30 ou 31 degrés dans la plupart des régions et 33 degrés en Campine. La nuit prochaine sera calme et étoilée. La chaleur déclinera lentement avec des températures qui redescendront entre 14 et 19 degrés en fin de nuit. Le vent sera faible de secteur nord-est.

Vendredi, nous connaîtrons à nouveau une journée ensoleillée et très chaude avec des maxima de 29 degrés en Hautes-Fagnes à 35 degrés en Campine, et des valeurs voisines de 32 ou 33 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est à nord. Au littoral, une brise marine limitera les températures aux alentours de 26 degrés.

Source: Belga