Le ring intérieur de Bruxelles rouvert, l’extérieur suivra d’ici une heure

Le ring intérieur de Bruxelles a été rouvert à la circulation à hauteur de Hal jeudi vers 5h40. Le ring extérieur devrait quant à lui être à nouveau accessible avant 7h, selon l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV). Pour une raison indéterminée, un camion a quitté sa trajectoire et percuté la berme centrale du ring de Bruxelles mercredi vers 17h30. Le poids lourd a pris feu sous un pont, ce qui a causé de sérieux dégâts à l’édifice.

Plus tôt dans la matinée, l’AWV annonçait que la réouverture du ring pour l’heure de pointe semblait difficile, en raison de la complexité des opérations d’évacuation, mais il semble que celles-ci se soient déroulées plus rapidement que prévu. Les perturbations devraient ainsi demeurer limitées jeudi matin sur le périphérique de la capitale.

Source: Belga