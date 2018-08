Le deux de couple De Loof/Claeys avance en demi-finales à l’Euro d’aviron de Glasgow

Pierre De Loof et Ruben Claeys se sont qualifiés pour les demi-finales de l’Euro d’aviron en deux de couple, jeudi, à Glasgow, lors de la premières journée des Championnats sportifs européens. Placé dans la troisième et dernière série, le duo belge a terminé troisième en 6:36.88. L’équipage français formé par Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, a dominé cette série en 6:17.31 devant les Suisses Nico Stahlberg et Barnabé Delarze (6:24.97). Les Estoniens Juri-Mikk Udam et Joosep Laos (6:42.16) ont fini 4e et derniers.

Les trois premiers avancent en demi-finale, l’équipage restant disputera le repêchage vendredi. Les demi-finales auront lieu samedi matin.

Source: Belga