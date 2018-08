Glasgow 2018 – Les premiers Championnats sportifs européens, avec 85 Belges, débutent jeudi à Glasgow

Sept fédérations sportives européennes, toutes olympiques, ont décidé de s’associer pour créer un grand événement multisports. Glasgow va organiser pendant onze jours, à partir de ce jeudi 2 août jusqu’au dimanche 12, les championnats d’Europe d’aviron, de cyclisme (piste, route, BMX, mountainbike), de golf, de gymnastique artistique, de natation et de triathlon. L’athlétisme sera organisé du 7 au 12 à Berlin. La Belgique sera représentée en Ecosse par 85 athlètes (35 femmes, 50 hommes), après le forfait en dernière minute du vice-champion olympique du 100m nage libre et natation, Pieter Timmers, victime d’une méningite virale.

Dix-sept seront en compétition dès ce jeudi lors de la première journée. Il s’agira des cinq rameurs en aviron qui disputeront leurs séries. Demi-finales ou repêchages sont leurs destinations possibles.

Les quatre gymnastes féminines effectueront leurs qualifications en vue de se hisser en finale tant pour l’épreuve par équipes (huit se disputeront le titre samedi) que pour celles des quatre agrès (poutre, saut, barres asymétriques et sol). Nina Derwael y défendra son titre aux barres asymétriques remporté l’an dernier en Roumanie.

En soirée, les équipes de poursuites féminines et masculines de cyclisme sur piste tenteront elles aussi d’obtenir leur billet pour la suite de leur épreuve qui ne retiendra que les huit meilleures.

