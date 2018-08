Glasgow 2018 – Cyclisme sur piste – Robbe Ghys pense que la Belgique doit tourner sous les 4 minutes

Robbe Ghys, l’un des quatre membres de l’équipe de poursuite belge, estime que la Belgique devra rouler sous les 4 minutes vendredi au premier tour des championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Avec Sasha Weemaes, Lindsay De Vylder et Kenny De Ketele, Robbe Ghys a permis aux Belges de se qualifier jeudi avec le 7e temps en 4:00.022 et de pouvoir encore espérer décrocher une médaille de bronze, au mieux. « On peut être très content avec ce chrono (le 3e absolu des Belges) », a estimé Robbe Ghys. « Nous avons travaillé très dur pour ça. Cela demande beaucoup de force et nous nous sommes améliorés sur pas mal de choses. Nous roulons par exemple bien mieux en ligne. Nous allons analyser notre course et nous allons essayer d’être sous les quatre minutes vendredi. »

Source: Belga