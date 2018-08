Glasgow 2018 – Cyclisme sur piste – La Belgique passe aussi chez les messieurs et roulera pour le bronze

La Belgique a passé les qualifications à la poursuite par équipes (messieurs) aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste jeudi à Glasgow, Ecosse, mais ne pourra que décrocher au mieux une médaille de bronze. Robbe Ghys, Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder et Sasha Weemaes ont parcouru la distance de 4km (16 tours de piste) en 4:00:022, soit le 7e temps des 12 pays engagés. Les 8 premiers sont qualifiés pour le premier tour vendredi. Les Italiens ont réussi le meilleur chrono en 3:56.559.

Le vainqueur des duels entre la Suisse et la France d’une part, entre l’Italie et la Grande-Bretagne d’autre part, disputeront la finale pour l’or et l’argent.

Les six autres paires seront classées suivant leur temps à l’issue du premier tour vendredi pour déterminer les deux plus rapides qui lutteront pour le bronze ensuite. La Belgique roulera au premier tour avec l’Allemagne.

– Qualifications – Poursuite par équipe messieurs:

1. Italie 3:56.559

2. Suisse 3:57.925

3. France 3:58.254

4. Grande-Bretagne 3:58:529

5. Russie 3:58.756

6. Allemagne 3:59.627

7. BELGIQUE 4:00:022

8. Pologne 4:01.261

————————–

9. Bélarusse 4:03.582

10. Danemark 4:06.124

11. Ukraine 4:07.001

12. Espagne 4:15.166

– 1er tour:

(pour l’or et l’argent)

Italie – Grande-Bretagne

Suisse – France

(pour le bronze)

Russie – Pologne

Allemagne – Belgique

Source: Belga