Europa League – Leipzig, Atalanta, Séville et le club de Maradona au 3e tour

Séville, qui brigue un 4e sacre en six ans en Europa League, s’est facilement qualifié pour le 3e tour de qualification, comme tous les autres favoris de ce tour, à l’issue des matches retour disputés jeudi. Les Sévillans, auteurs d’un triplé en Europa League en 2014, 2015 et 2016, ont disposé des Hongrois de Ujpest (3-1, 4-0 à l’aller), et affronteront au 3e tour les Lituaniens du Valgiris Vilnius.

Pour les autres « gros » en lice dès le deuxième tour, la qualification a également été acquise sans souci. Leipzig a assuré chez les Suédois du BK Häcken (1-1, 4-0 à l’aller) et attend le club roumain de l’Universitatea Craiova au 3e tour, tandis que l’Atalanta Bergame, tenu en échec chez lui à l’aller (2-2), a déroulé à Sarajevo pour valider son ticket (8-0) et affronter les Israéliens de l’Hapoël Haifa.

Copenhague, le Besiktas, et Bordeaux ont assuré à domicile, s’imposant tous les trois après avoir déjà gagné lors du match aller. Au 3e tour, les Danois devront défier le CSKA Sofia, les Turcs aux Autrichiens de Linz et les Français seront opposés aux Ukrainiens de Mariupol.

Seul Burnley, 7e de la dernière Premier League, a connu des difficultés: les Anglais sont allés en prolongation (1-1 aux deux matches) pour finalement s’imposer 3-1 contre les Ecossais d’Aberdeen.

Le club bélarusse du Dinamo Brest et son nouveau président de renom Diego Maradona se sont également qualifiés, grâce à leur match aller remporté 4-3 contre les Grecs de l’Atromitos (1-1 au retour).

Les qualifiés pour le 3e tour se disputeront des billets pour les barrages. Les 21 vainqueurs des barrages rejoindront ensuite les 17 équipes directement qualifiées pour la phase de groupes de l’Europa League, ainsi que les 10 éliminés de la phase qualificative de la Ligue des Champions reversés en Europa League.

Source: Belga