Des centaines de plaintes d’ex-clients de Belpower

Test-Achats, la Cwape (Commission wallonne pour l’énergie) et le médiateur fédéral reçoivent des centaines de plaintes d’anciens clients de Belpower, qui a cessé ses activités de fourniture d’électricité, écrivent jeudi L’Echo et De Tijd. Le principal motif de réclamation des anciens clients esr relatif à des notes de crédit non remboursées, après un décompte annuel en faveur du client. Le médiateur fédéral reçoit actuellement une vingtaine de plaintes par jour, 461 depuis le début de l’année. 28 ex-clients se sont manifestés chez Test-Achats depuis le début du mois et 25 chez Test-Aankoop, l’aile flamande de l’organisme de défense des consommateurs.

Le fournisseur d’électricité basé à Bruxelles, qui comptait un peu plus de 13.000 clients répartis dans les trois Régions du pays, est en liquidation depuis juin. Sa centrale d’appels ne répond plus, il faut s’adresser à lui par e-mail.

Source: Belga