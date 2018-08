Un SDF trouve un CDI grâce aux réseaux sociaux

Quel parcours de vie! A la rue pendant sept mois pour des salaires non payés, Joaquim a retrouvé un emploi en CDI en une semaine grâce aux manœuvres d’un couple de Bordelais qui a mobilisé les réseaux sociaux.

En France depuis trois ans avec sa femme et ses enfants, Joaquim Sa voit ses rêves s’effondrer à cause d’un patron qui ne le paye plus depuis quatre mois. Le quotidien de ce cuisinier portugais, qui affiche 33 ans de métier, et de sa famille vire au drame. Les siens sont forcés de rentrer au pays quand il atterrit dans la rue.

Pendant sept mois, cet homme de 48 ans squatte les pavés de la gare de Bordeaux, arborant une pancarte qui appelle à lui fournir « du travail pour manger ».

Tournant soudain

Son destin et sa chance vont tourner lorsqu’il croise la route d’Antoine Tellechea et Margaux Marchand. Ce jeune couple de Bordelais décide alors d’aider le malheureux. Une annonce sur LinkedIn et une publication sur la page Facebook de « Wanted Community Bordeaux » plus tard, la magie communicante et virale des réseaux sociaux fait effet.

Repéré par le Huffington Post, le message d’entraide a été lu plus 25.000 fois et après seulement quelques jours, les offres d’emploi ont plu. Jeudi dernier, après avoir été contacté par le patron d’une chaîne de restaurants et après avoir effectué deux jours de test, Joaquim a signé un contrat de cuisinier en CDI.