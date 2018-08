Jennifer Aniston n’a pas le cœur brisé

L’actrice Jennifer Aniston a divorcé en février dernier de son époux Justin Theroux. Mais elle va bien, et tient à le faire savoir.

Jennifer Aniston a répondu à quelques questions de la presse people. Elle est notamment revenue sur les rumeurs qui circulent sur son compte. « Oh mon dieu, il y en a tellement », s’amuse l’actrice. « Je n’ai qu’à googler mon nom pour voir. Ah voilà, il paraît que je vais me faire un relooking à 100.000 $ pour me venger de mon ex! C’est assez fou, ce qu’on dit toujours de moi, c’est: Jennifer ne peut pas garder un homme, ou Jennifer refuse d’avoir un enfant parce qu’elle est trop égoïste et ne pense qu’à sa carrière… Ou alors on dit que je suis triste et que j’ai le cœur brisé. »

« Avec tout mon respect, non je n’ai pas le coeur brisé », assure-t-elle. Elle assume également son choix de ne pas avoir d’enfants et s’insurge contre cette pression pour avoir une progéniture. « Il y a une pression pour les femmes de devenir mères. Si elles ne le sont pas, elles sont comme un produit endommagé. Peut-être que mon but sur cette planète n’est pas de procréer, peut-être qu’il y a d’autres choses que je suis censée faire? »