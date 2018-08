Des « cours de bonheur » au programme des écoles de New Delhi

Le gouvernement de la capitale indienne, New Delhi, a instauré des « cours de bonheur » pour les écoliers de ses établissements. L’objectif ? Une prise de distance avec l’obligation de performance pour un cours dédié à rendre les élèves heureux.

Les écoliers indiens, qui ont repris le chemin de l’école depuis mi-juillet, ont eu une surprise de taille, arrivés sur les bancs scolaires. Le gouvernement de New Delhi a en effet introduit des « cours de bonheur » dans le cursus. Une nouvelle approche qui marque un changement de paradigme dans un système éducatif qui privilégie désormais le bien-être de ses étudiants à leur performance, selon l’analyse du Washington Post.

Le ministre de l’éducation du gouvernement local, Manish Sisodia, a partagé ses ambitions début juillet via son compte Twitter. Il s’est félicité d’avoir lancé cette discipline dans « plus de 1.000 écoles » où , en détails, un programme « d’une trentaine de minutes de méditation, d’échange et d’activités basées sur la morale et les valeurs » est prévu quotidiennement.

Good Morning! Its historic day as Delhi govt launches #HappinessCurriculum in all 1000+ govt schools for 8 lakh+ students of Nur to 8 grades.

Daily mindfulness practice(meditation), gratitude, moral,value based stories & activities to be part of each daily Happiness Class

(1/4) pic.twitter.com/OcHfgbLnb5

— Manish Sisodia (@msisodia) July 2, 2018