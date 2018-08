La détox fait-elle maigrir ?

Votre corps est exposé quotidiennement à toutes sortes de substances nocives. En cas d’excès de toxines, votre organisme ne peut plus tout éliminer lui-même. Il est alors temps de lui donner un coup de main et de détoxifier votre corps.

Pourquoi la détox ?

Jour après jour, notre corps est exposé à toutes sortes de substances toxiques. Notre organisme dispose d’un processus de nettoyage naturel qui élimine les substances nocives. Mais si nous sommes exposés à trop de substances toxiques, notre corps ne peut plus s’en débarrasser. Au lieu d’être évacuées, celles-ci sont stockées dans les cellules graisseuses. Par la suite, ces substances peuvent causer toutes sortes de maladies et de troubles.

La seule façon de s’en débarrasser est de faire une détoxication de temps en temps. De cette façon, les cellules graisseuses dans lesquelles les toxines sont emmagasinées peuvent être décomposées et celles-ci peuvent être éliminées.

Conseils pour détoxifier sainement

La détoxication semble être un processus assez simple au premier abord, mais il n’est pas conseillé de se contenter de suivre une cure détox. Si vous ne faites pas les bonnes préparations, une détoxication aura peu d’effets et sera une perte de temps. Une cure de détoxication entreprise à tort peut également être dangereuse, car pendant la détoxication, des toxines sont libérées dans votre circulation sanguine qui pourraient vous rendre malade et causer des dommages permanents à votre organisme.

La meilleure chose à faire est de suivre un programme de détoxication qui ne se concentre pas simplement sur le processus de détoxication lui-même, mais fournit également des informations détaillées sur les traitements préalables que vous pouvez prendre. Habituellement, une préparation pour une cure de détoxication prend quelques semaines. Elle est entre autres destinée à combler toutes les carences éventuelles en vitamines et minéraux et à faire en sorte que votre corps ait suffisamment d’enzymes digestives et d’antioxydants pour être bien protégé contre les substances toxiques qui seront libérées, décomposées et évacuées pendant la détoxication. En outre, il est important d’avoir des selles saines et régulières avant de commencer une détoxication. Ainsi les substances nocives qui seront libérées pourront être éliminées du corps rapidement et efficacement.

Les bons programmes de détoxication préconisent une cure de 7 ou 14 jours une fois tous les six mois, mais la durée et la fréquence dépendent également de vos propres souhaits et objectifs. En tout cas, il est absolument déconseillé d’entreprendre une cure d’une journée. Cela ne ferait que déséquilibrer votre digestion sans drainer les substances toxiques.

Produits détox

Il existe de nombreux produits qui peuvent vous aider dans votre processus de détoxication. En voici quelques-uns :

Natura Fusion Detox : facilite l’élimination des toxines et favorise le contrôle du poids

Oenobiol detox express gingembre-citron : vous aide à maintenir l’équilibre de votre métabolisme, de manière rapide, agréable et pratique. Idéal si vous voulez purifier votre organisme !

Altisa Tisane Detox : tisane de plantes bio pour la détoxification et l’élimination de déchets

Même si le fait de détoxifier le corps n’est pas directement lié au fait de maigrir, une détox peut être très positive pour votre corps et esprit. Jetez un œil à la page de détox et découvrez quels produits peuvent soutenir votre programme de détoxication !