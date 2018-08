WTA Washington – Ysaline Bonaventure au deuxième tour contre la Chinoise Saisai Zheng

Ysaline Bonaventure s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Washington, épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars, mercredi aux Etats-Unis.

‘Lucky loser’ des qualifications et rentrée dans le tableau final grâce au forfait de la Danoise Caroline Wozniacki (N.1/WTA 2), Ysaline Bonaventure, 23 ans, 130e mondiale, a battu l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, 21 ans, 143e au classement WTA, qu’elle rencontrait pour la première fois sur le circuit.

La Stavelotoise s’est imposée en deux sets: 6-3, 6-3 au bout d’une heure et 11 minutes de jeu.

Au 2e tour (8es de finale), Ysaline Bonaventure, seule Belge dans le tournoi féminin, sera opposée à la Chinoise Saisai Zheng (WTA 85), 24 ans, victorieuse de son côté de la jeune Britannique de 19 ans, Katie Swan (WTA 179) en deux sets: 6-2, 6-4 et 1 heure 38 minutes de jeu. Il s’agira d’un premier duel sur le circuit WTA entre Bonaventure et Zheng.

Ysaline Bonaventure est encore engagée en double où elle fait la paire avec la Hongroise Fanny Stollar. Le duo doit affronter mercredi encore au premier tour la Serbe Aleksandra Krunic et cette même Chinoise Saisai Zheng.

