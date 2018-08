Près de 95.000 adresses contrôlées dans les communes du « plan canal »

La police a effectué au cours des 12 derniers mois quelque 94.809 contrôles domiciliaires dans les communes du « plan canal » comme Anderlecht et Molenbeek, en Région bruxelloise, écrivent mercredi de Tijd et L’Echo. Ces contrôles ont généré 8.028 propositions de « radiations d’office » des personnes du registre de la population. Lors de ces contrôles, la police vérifie si une personne réside effectivement à l’adresse où elle est inscrite. L’objectif est de connaître avec précision qui vit où dans les communes situées le long du canal et de mettre au jour d’autres infractions et « magouilles » en matière d’allocations, selon les quotidiens.

A Anderlecht, où la police a effectué le plus de contrôles (24.987), 2.652 propositions de radiations ont été transmises à la commune, pour 2.270 à Schaerbeek et 810 à Molenbeek.

Ces chiffres ont été demandés par le parlementaire N-VA Brecht Vermeulen au ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA).

Les contrôles de domiciles étaient le fer de lance du plan canal mis en place début 2016 après les attentats terroristes de Paris.

Source: Belga