Pavard ne remplacera pas Boateng au Bayern Munich, assure Rummenigge

Info ou intox ? Selon Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d’administration du Bayern Munich, qui a également fait savoir que l’attaquant international polonais Robert Lewandowski pouvait oublier le transfert au Real Madrid dont il rêve, le défenseur international français de Stuttgart Benjamin Pavard ne sera en aucun cas recruté cet été. Même si Jérôme Boateng s’en va au Paris Saint-Germain, comme il en est question. « Non, c’est exclu », a en effet assuré Rummenigge à Sport Bild. « On a Hummels, on a Süle, et on sait que Martinez est également capable d’évoluer derrière. Sans oublier Alaba et deux jeunes très prometteurs, Lukas Mai et Chris Richards. Cela fait beaucoup de qualités. Donc pas besoin de Pavard pour le moment. Même si Boateng part. On est d’ailleurs prêt à l’envisager, si une offre sérieuse arrive… »

Concernant Lewandowski, Rummenigge a annoncé qu’il devait se concentrer sur le championnat avec pour objectif d’améliorer son record de 29 buts établi la saison passée. Un transfert au Real Madrid ou ailleurs est par conséquent exclu.

Auteur d’un but admirable contre l’Argentine (4-3) au mondial dont il a été une des grandes révélations, Pavard, 22 ans, a participé à toute la campagne russe des Bleus comme arrière-droit. Son goal en huitième de finale a d’ailleurs été primé comme le plus beau de la compétition.

Pavard est sous contrat à Stuttgart jusqu’en 2021, mais une clause prévoit qu’il peut partir pour 35 millions dès cet été. Certains médias allemands assurent qu’il a signé un contrat au Bayern pendant le mondial, afin de le rejoindre… en 2019. Reste à voir si le probable départ de Boateng va ou non inciter le Bayern à anticiper.

Source: Belga