Ligue des Champions – Le Standard affrontera l’Ajax au 3e tour qualificatif

Le Standard rencontrera l’Ajax au troisième tour qualificatif de la Ligue des Champions. Déjà vainqueurs à l’aller du Sturm Graz (2-0), les Néerlandais se sont en effet imposés 1-3 en Autriche mercredi grâce à Klaas-Jan Huntelaar (39e,77e) et Dusan Tadic (48e). Le match aller se jouera le 7 août à Sclessin et le retour le 14 à Amsterdam. Le vainqueur du duel se qualifiera pour les barrages (aller 21-22, retour 28-29 août). L’Ajax ne s’est pas contenté mercredi de défendre l’avantage acquis à l’aller: d’emblée Tadic a manqué une grosse occasion (5e). Après avoir tiré deux fois sur le gardien adverse (11e, 26e), Huntelaar a bien contrôlé un centre de David Neres (39e, 0-1).

Inexistants, les Autrichiens l’ont été encore moins après le but de Tadic sur un centre de Noussair Mazraoui (48e, 0-2). L’Ajax n’a pas eu trop de mal à garder Graz dans son camp et à ajouter un but par Huntelaar (77e), 0-3). Graz a toutefoi réduit l’écart sur une erreur d’Andre Onana, le gardien ajacide (89e, 1-3).

Le Standard et l’Ajax se sont rencontrés en Europa League en 2016: 1-0 pour l’Ajax à l’aller le 29 septembre et 1-1 au retour le 8 décembre à Sclessin.

Erik ten Hag, le coach de l’Ajax, a aligné contre Graz: Onana – Mazraoui, de Ligt (cap), de Jong, Tagliafico (55e Blind) – Tadic (67e Van de Beek), Schone, Eiting (75e Wober)- Neres, Huntelaar, Zyech.

Source: Belga