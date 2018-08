Le Grand Prix de Wallonie partira le 12 septembre de Blégny-Mine

Les organisateurs du TRW Organisation ont indiqué mercredi, en marge de la dernière étape du Tour de Wallonie, que le Grand Prix de Wallonie 2018 (1.1) sera disputé le 12 septembre entre Blégny et la Citadelle de Namur. Depuis 2003, la semi-classique wallonne partait de Chaudfontaine. La course, dont le tenant du titre est Tim Wellens, vainqueur du Tour de Wallonie mercredi à Waremme, s’élancera le 12 septembre de Blégny-Mine, commune historique à plus d’un titre et amoureuse de la bicyclette à l’image de son Triptyque Ardennais.

Le parcours respectera son tracé habituel, soit 200 kilomètres, avec l’arrivée traditionnelle au sommet de la Citadelle de Namur.

Source: Belga