Le bateau humanitaire Aquarius reprend la mer après un mois d’escale à Marseille

Le navire Aquarius a quitté mercredi le port de Marseille (France) pour la mer Méditerranée, où il entend secourir les migrants en détresse malgré un « climat d’incertitude totale sur la coordination des secours », a annoncé Médecins sans frontières (MSF), qui gère le bâtiment en partenariat avec SOS Méditerranée. Les deux associations préviennent qu’elles ne débarqueront pas leurs passagers en Libye, où « les droits fondamentaux des réfugiés ne sont pas garantis ». « En plus de deux ans d’opérations ininterrompues de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, c’est la première fois que l’Aquarius a passé plus d’un mois au port », déplore MSF. L’ONG dénonce le blocage politique de certains États européens, qui refusent aux navires humanitaires le droit d’accoster après une mission de sauvetage.

Au cours des mois de juin et juillet, l’Aquarius avait ainsi dû mettre le cap sur l’Espagne et la France pour débarquer les réfugiés qu’il avait sauvés des eaux après le refus de l’Italie et Malte de lui ouvrir ses ports.

Pour faire face à ces missions allongées parfois de plusieurs semaines, le bateau a été chargé de provisions supplémentaires en nourriture et en médicaments. Un conteneur réfrigéré a également été installé afin de stocker les corps des noyés.

Le navire dispose en outre de trois canots de sauvetage rapides équipés de flotteurs d’urgence pour les opérations de grande envergure. Il peut fournir des soins d’urgence à 500 personnes simultanément grâce à l’équipe médicale MSF spécialement formée et aux 35 marins d’équipage.

« L’Aquarius continuera de se coordonner avec toutes les autorités maritimes compétentes en accord avec les conventions internationales », prévient MSF. Toutefois, son équipage refusera toute instruction donnée par les autorités maritimes de débarquer les personnes secourues en mer en Libye, ou de les transférer sur un autre navire qui les débarquerait en Libye. Ce pays « n’est pas un lieu sûr pour les réfugiés » car ceux-ci y « courent le risque d’abus et de violations », conclut l’organisme.

