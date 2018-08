Greg Van Avermaet (BMC) vise à nouveau le top 10 au Pays Basque

Greg Van Avermaet, 33 ans, sera le leader de l’équipe BMC samedi au départ de la Clasica San Sebastian. Ces dernières années, le champion olympique a décroché quatre places d’honneur. Son ambition est de terminer cette 38e édition dans le top 10. « J’étais satisfait de ma forme sur le Tour et j’ai obtenu de bons résultats », a analysé Van Avermaet, qui a porté le maillot jaune pendant huit jours. « Je suis motivé pour aller à la Clasica San Sebastian et je veux faire une bonne course. C’est un parcours difficile mais j’adore et le style me convient. Si la forme est bonne, un nouveau top 10 serait excellent. »

L’année dernière, Van Avermaet avait terminé 8e comme en 2014. En 2016, il a fini 5e mais son meilleur résultat remonte à 2011 quand il a terminé 3e, la victoire revenant à Philippe Gilbert.

Outre Van Avermaet, la sélection BMC compte un autre Belge, Loïc Vliegen. Les autres engagés sont le Néo-Zélandais Patrick Bevin, les Australiens Simon Gerrans et Miles Scotson, le Suisse Michael Schär et l’Espagnol Francisco Ventoso.

Chez Quick-Step Floors, Pieter Serry est le seul Belge. Le Français Julian Alaphilippe, vainqueur de deux étapes et du maillot à pois au Tour de France, en sera le leader. Il sera également accompagné par son compatriote Rémi Cavagna, le Danois Kasper Asgreen, le Luxembourgeois Bob Jungels, le Britannique James Knox et l’Equatorien Jhonnatan Narvaez.

