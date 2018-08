Dix Belges à Aarhus avec les premiers tickets pour les JO de Tokyo 2020 en jeu

Les premiers tickets pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 au Japon, seront distribués, en voile, aux championnats du monde qui se déroulent jusqu’au 12 août à Aarhus au Danemark. Ce sont en effet 40% des quotas pour les JO qui vont être alloués pour les pays. Ils seront dix Belges, dans quatre classes, sur la ligne de départ. La qualification en voile n’est pas individuelle. Ce sont les skippers qui permettent en effet à leur pays de décrocher une place pour les Jeux Olympiques, sachant qu’un pays n’a droit qu’à un bateau par classe.

En tête d’affiche, Emma Plasschaert et Maité Carlier ont le plus de chance en Laser Radial et voudront faire honneur dans cette classe à Evi Van Acker, médaillée de bronze aux JO de Londres en 2012, et 4e encore à Rio aux JO de 2016. En Laser Radial, 18 quotas seront attribués pour les Jeux de Tokyo.

Chez les messieurs, Wannes Van Laer et William De Smet tenteront leur chance en Laser où 14 places olympiques seront disponibles. Le duo olympique Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers seront en lice en 49ers où 8 places seront en jeu pour Tokyo.

Enfin en Nacra 17, deux bateaux seront sur l’eau au Danemark avec Jan Heuninck et Anouk Geurts, d’une part, et avec Isaura Maenhaut et Morgan Wirtz d’autre part. Huit places seront disponibles déjà pour Tokyo.

Les compétitions débutent vendredi en Laser Radial et en Laser, samedi pour les 49er et Nacra 17. Les courses aux médailles – qui rassemblent les dix premiers de chaque classe et où les points sont doublés – sont prévues suivant les classes les 10, 11 et 12 août.

Source: Belga