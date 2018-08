Diables Rouges – Toby Alderweireld mis à l’honneur à Ekeren

Toby Alderweireld a été mis à l’honneur à Ekeren mercredi soir dans la banlieue anversoise où il a grandi et où son père habite toujours. Le défenseur de Tottenham, malade, n’avait pu accompagner les Diables Rouges le 15 juillet sur la Grand-Place lors du retour au pays de la Belgique, 3e de la Coupe du monde en Russie. Quelques centaines de supporters sont venus saluer Toby Alderweireld. « C’est très spécial de pouvoir vivre cela », a confié l’Anversois. « Je regrette tellement de ne pas avoir pu aller à Bruxelles, mais ceci me fait beaucoup de bien. Ma famille et beaucoup de connaissances sont ici pour m’honorer. Etant enfant, j’ai joué ici des heures et des heures au football. »

Encore en vacances, Toby Alderweireld rejoindra Londres et son club à Tottenham, ne voulant pas commenter un éventuel départ. Il a cependant réagi au départ de Graeme Jones, l’adjoint de Roberto Martinez chez les Diables, pour West Bromwich. « Il a été une importante figure du staff et il va nous manquer, mais je pense que la fédération va trouver un bon remplaçant. Et je pense aussi d’ailleurs que Roberto Martinez va rester. »

Source: Belga