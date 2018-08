Crise des subprime: la banque californienne Wells Fargo va payer une amende de 2,1 mds USD

La banque californienne Wells Fargo va payer une amende de 2,1 milliards de dollars pour avoir accordé dans les années précédant la crise financière de 2008 des prêts immobiliers douteux « subprime », a annoncé mercredi le département de la Justice. Cette grosse amende est annoncée à un peu plus d’un mois du dixième anniversaire de la banqueroute de la banque d’affaires américaine Lehman Brothers, dont la surexposition au marché immobilier américain a déclenché en septembre 2008 la plus grave crise financière depuis la Grande dépression.

Les autorités reprochent à Wells Fargo d’avoir commencé à émettre en 2005 et ce jusqu’en 2007 des RMBS, titres financiers adossés à des prêts hypothécaires risqués subprime, vendus ensuite à de grands investisseurs, dont des agences fédérales garantissant les prêts.

Sa production de crédits « subprime » a ainsi doublé à l’époque, alors même que Wells Fargo « savait qu’ils contenaient des informations erronées sur les revenus (des emprunteurs) et que ces crédits ne répondaient pas aux critères de qualité mis en avant ».

Ce silence a conduit à « des milliards de dollars de pertes » pour les investisseurs ayant investi dans des produits financiers adossés à ces prêts, précise le département de la Justice.

« Près de la moitié des prêts ont débouché sur des défauts de paiement » des ménages les ayant contractés, enfonce le DoJ, ajoutant que Wells Fargo s’était en revanche arrangée pour ne pas avoir ces crédits toxiques dans son portefeuille d’investissements afin de se prémunir des pertes éventuelles.

S’il a accepté de s’acquitter de l’amende, l’établissement n’a pas admis sa culpabilité.

Les litiges autour des RMBS ont concerné certains des plus grands noms de la finance mondiale.

Dans une affaire identique de vente de titres adossés à des emprunts hypothécaires, le DoJ a annoncé en mars une amende de 2 milliards infligée à la banque britannique Barclays et fin 2016 c’est Deutsche Bank qui avait accepté de payer 7,2 milliards aux autorités américaines pour éviter des poursuites judiciaires.

Quatre grandes banques américaines –JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley et Bank of America– se sont elles acquittées d’amendes d’un montant cumulé de 40 milliards de dollars pour solder des poursuites liées aux RMBS.

Pour Wells Fargo, qui s’est toujours présentée comme une banque proche des consommateurs, cette affaire vient écorner encore un peu plus son image. L’établissement a écopé récemment d’un carton rouge sans précédent de la banque centrale (Fed) pour avoir ouvert des millions de comptes au nom de ses clients et à leur insu.

source: Belga