Conflit en Syrie – Un groupe djihadiste publie des vidéos d’otages, japonais et italien

Un groupe jihadiste a publié des vidéos de deux otages, un Japonais et un Italien, détenus en Syrie, a indiqué mardi l’institut SITE spécialisé dans la surveillance des groupes islamistes et extrémistes. Les deux hommes, le journaliste indépendant japonais Jumpei Yasuda et l’Italien Alessandro Sandrini, apparaissent sur deux vidéos distinctes mais similaires dans leur mise en scène. Ils sont agenouillés, portant une combinaison orangée et sont sous la menace d’hommes armés.

SITE n’a pas précisé quel groupe jihadiste avait diffusé ces vidéos.

L’otage japonais a disparu en Syrie mi-2015. En mars 2016, le gouvernement japonais avait fait savoir qu’il étudiait une vidéo diffusée sur internet, tandis que les médias japonais indiquaient que le journaliste était aux mains du Front al-Nosra, lié à al-Qaïda.

Selon SITE, Jumpei Yasuda se dit Coréen sur la nouvelle vidéo publiée mardi, mais s’exprime en japonais. Il y donne le 25 juillet comme date d’enregistrement de la vidéo.

L’otage italien aurait été kidnappé en Turquie en octobre 2016 avant d’être emmené en Syrie. Il serait originaire de Brescia et aurait environ 32 ans, selon des médias italiens. Dans la vidéo, il indique que la date d’enregistrement est le 19 juillet.

source: Belga