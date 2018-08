VIDEO. L’émouvant coming-out d’un ado de 18 ans

Alejandro Rodriguez, un jeune homme de 18 ans, a récemment révélé à ses parents qu’il était homosexuel. Mais alors qu’il craignait leur réaction, il a rapidement été rassuré.

Le 27 juillet dernier, Alejandro Rodriguez a annoncé son homosexualité à ses parents. « J’étais vraiment effrayé. Ce n’est pas facile de faire son coming-out. J’ai adoré leur réaction et les petits conseils qu’ils m’ont donné », a écrit le jeune homme de 18 ans en commentaire de la vidéo qu’il a publiée sur Twitter.

Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on entend Alejandro expliquer à ses parents qu’il était en train de pleurer car il avait vu des vidéos dans lesquels des parents n’aimaient plus leur enfant du fait de leur homosexualité. « Est-ce c’est mal ? Non, mon chéri », lui répond sa maman en ajoutant « Tu es pareil que les autres et nous t’aimons. Ce n’est pas important pour moi que tu sois gay ou pas ». « Tu es une personne normale », le rassure son papa.

July 27, 2018. Today I came out to my parents. I was so scared and it’s not easy to come out. I loved their reactions and their little advice they gave me. I can finally live my life. I love my parents and all the people that have supported me throughout my journey. 💖💖 pic.twitter.com/O9XuA91rMB

— Alejandro Rodriguez (@ialejandritoo) July 27, 2018