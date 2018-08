Un Youtubeur anglais se plonge dans un bain d’eau de Javel

Carmie Sellitto est un Youtubeur anglais. Sur sa chaine, qui compte un peu plus de 400.000 abonnés, il partage des moments de sa vie avec le reste du monde.

Visiblement à la recherche d’audience, le jeune homme s’est lancé un défi stupide : prendre un bain d’eau de Javel. Pour se faire, on le voit se rendre dans le supermarché du coin afin d’acheter les bouteilles, avant de les vider dans son bain.

Dans un premier temps, Carmie trempe juste sa main dans le liquide. Après quelques secondes, elle ressort rouge et semble douloureuse. Mais il n’a pas décidé de s’arrêter là. On le voit par la suite rentrer totalement dans son bain et, comme si ce n’était pas suffisant, plonger sa tête dans l’eau de Javel. Très vite, des rougeurs et des brûlures se propagent sur son corps alors que le Youtubeur est pris de démangeaisons.

this is the dumbest shit i ever done pic.twitter.com/QBTuYi9zJU — carmie sellitto (@touchdalight) July 29, 2018

Vue près de 2,5 millions de fois sur son compte Twitter, la vidéo a fait réagir. Plusieurs internautes ont dénoncé le caractère stupide de cette vidéo, se demandant quel était l’intérêt de cette démarche «ridiculement idiote».