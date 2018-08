Une nouvelle vie attend ce bébé tigre trouvé dans un sac de sport

Un bébé tigre découvert enfermé dans un sac de sport lors d’un contrôle à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis va pouvoir commencer une nouvelle vie.

Le 30 avril dernier, à la frontière mexicaine, des agents de la douane américaine ont découvert un bébé tigre enfermé dans un sac de sport. Endormi et drogué par des trafiquants, le félin âgé d’à peine trois mois était probablement destiné à être vendu aux Etats-Unis.

En attendant de lui trouver un refuge, l’animal a été conduit au zoo Gladys Porter, à Brownsville, au Texas. Pendant près de trois mois, le bébé tigre a repris du poil de la bête et a été soigné par le personnel du zoo.

The tiger cub found at the border in a duffel bag and in poor condition is now under the care of our veterinary staff. Our team acted quickly to stabilize him and he is now doing very well. The next step will be to find him a more permanent home.

Photo credit: Jason Hoekema pic.twitter.com/suu0w621Wz

— Gladys Porter Zoo (@GladysPorterZoo) May 1, 2018