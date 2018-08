Découvrez le nouveau chirurgien sexy de « Grey’s Anatomy »

Alors que Sarah Drew et Jessica Capshaw ont quitté l’aventure médicale, Chris Carmack a quant à lui été choisi pour incarner un nouveau médecin, un chirurgien orthopédique. Il fera son entrée lors de la quinzième saison de « Grey’s Anatomy » qui débutera le jeudi 27 septembre sur ABC.

Chris Carmack, l’une des stars de la série « Nashville », a décroché un rôle récurrent dans la quinzième saison de la série dramatique diffusée sur ABC aux Etats-Unis. L’acteur américain jouera un chirurgien orthopédique qui débarquera à l’hôpital Grey Sloan Memorial. Ce nouveau personnage sera connu sous le surnom de « Ortho God » soit « le dieu de l’ortho ». Les détails de son rôle sont gardés secret pour le moment. Ni le nom du personnage, ni le moment de son arrivée n’ont été dévoilés. Une information confirmée par l’intéressé sur son compte Twitter :

Honored to be a part of this! Thank you! https://t.co/TaJ7CetMSJ — Chris Carmack (@RealCarmack) July 31, 2018

Chris Carmack détenait le rôle du chanteur Will Lexington dans la série « Nashville » également diffusée sur ABC. Il a notamment joué dans les programmes « NCIS », « Desperate Housewives », « Smallville » et « Newport Beach ».

Des départs et un retour inattendu

Chris Carmack débarque dans la série seulement deux mois après l’annonce du retour de Kim Raver qui reprendra son rôle culte du docteur Teddy Altman. Cette dernière aura également un rôle récurrent dans la prochaine saison. Ces deux nouveaux personnages pourront essayer de remplir le vide laissé par Sarah Drew et Jessica Capshaw qui incarnaient respectivement April Kepner et Arizona Robbins, deux des plus anciens personnages de « Grey’s Anatomy ».

Scott Speedman pourrait également retrouver le chemin des plateaux de la série en reprenant son rôle du docteur Nick Marsh, un chirurgien qui s’était bien entendu avec Meredith Grey (Ellen Pompeo). La saison 14 avait également introduit six nouveaux internes en médecine. Pour le moment, le retour de ces personnages n’est pas assuré.

La saison 15 de « Grey’s Anatomy » sera disponible les jeudis, à partir du 27 septembre prochain avec un premier épisode de deux heures.