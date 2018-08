Cinq conseils pour charger son coffre le plus efficacement possible

Chaque année, c’est la même chose : vous constituez vos bagages à quelques heures du départ en vous demandant comment tout va rentrer dans le coffre. Tracas assurés. Pourtant, quelques comportements en amont suffisent à se simplifier les vacances.

1. Moins, c’est mieux: revoyez vos marges de sécurité en linges de ville, l’erreur étant toujours de prendre trop de vêtements. Bermudas, maillots et chaussures ne doivent pas être pris en quantité. Rappelez-vous qu’en vacances, on vit plus léger.

2. Les locations sont de mieux en mieux équipées. Renseignez vous à l’avance sur la présence d’ustensiles tels que séchoir à cheveux, cafetière ou machine à laver. Il y a une blanchisserie dans les parages ? Vous ferez une lessive sur place. Les appareils ménagers prennent trop de place dans le coffre.

3. Roulez les vêtements et casez les verticalement dans les valises. Non seulement cela prend moins de place mais cela vous permet de tout avoir sous les yeux en ouvrant la valise, donc de mieux gérer vos vêtements au jour le jour.

4. Dans le coffre, jouez à Tetris en exploitant tous les espaces en fonction des formes des valises et sacs. Privilégiez les sacs souples, plus faciles à caser. Les plus lourds restent sur le plancher, pour la sécurité. Dans cet esprit, utilisez les crochets d’arrimage pour les stabiliser. Si votre voiture en dispose, utilisez votre double plancher pour y dissimuler, dessous, le matériel de plage, par exemple.

5. Dans le coffre, placez la valises et/ou le sac dont vous avez besoin pour l’éventuelle étape en dernier, de sorte à en disposer directement. Ce sac ne doit contenir que quelques sous-vêtements et quelques produits de bain. Il doit rester léger. A vous de jouer et bonnes vacances !