Après #metoo et #balancetonporc, place à #jesuiscute

Via le nouvel hashtag #jesuiscute, les femmes montrent qu’elles veulent disposer librement de leur corps.

Le 28 juillet dernier, Marina, une Lilloise de 29 ans, lance un nouvel hashtag :#jesuiscute. Le but? Que les femmes montrent qu’elles sont fières de leur corps et de leur féminité. Très vite, le mouvement prend de l’ampleur et devient viral. De nombreuses femmes commencent à poster des photos de leur corps, dénudé ou non, simplement pour montrer qu’elles se trouvent belles.

#JeSuisCute [ THREAD ] Jamais je n'ai pensé UNE SEULE SECONDE que ce # allait devenir viral. C'est cependant une bonne chose. On peut s'apercevoir que les mentalités ne changent pas : en 2018, une femme qui dispose de son corps, sera toujours une pute, une femme sans valeur & — 🔞 Mарина [Gally] Kошка (@MannyKoshka) July 28, 2018

Le succès de son hashtag, Marina ne l’attendait pas du tout, comme elle l’explique sur son compte Twitter:«Jamais je n’aurais pensé que ça allait devenir viral. C’est cependant une bonne chose. On peut s’apercevoir que les mentalités ne changent pas. En 2018, une femme qui dispose de son corps sera toujours une pute, une femme sans valeur et sans dignité».

Si toi aussi tu t'en bats littéralement la race de la Police des Moeurs Twitter qui pense que les nanas qui choisissent de montrer leur corps sont des putes, tu peux balancer tes selfies préférés en lingerie sous le #JeSuisCute 🌸 Votre corps ? Vos choix ! pic.twitter.com/92dTCnNIn1 — 🔞 Mарина [Gally] Kошка (@MannyKoshka) July 28, 2018

Allez, je participe au #JeSuisCute. Parce que le corps de la femme n'a plus à être un tabou et qu'on a le droit de l'exposer comme on veut, quand on veut.

Et que ça ne vous donne à aucun moment le droit de nous insulter, menacer, harceler, violenter, … pic.twitter.com/f82q62wND1 — Naomi S. Perso (@Nao_little_life) July 28, 2018

Très vite, des commentaires misogynes et désobligeants ont envahi le hashtag. Ces commentaires mettent souvent en avant la présence d’enfants sur le réseau social et la honte de poser des photos dénudées de soi. Certains parlent même de narcissisme d’exhibitionnisme. «Je n’ai rien contre la nudité, mais Twitter, c’est juste un réseau social merdique où règne le narcissisme et #jesuiscute c’est exactement ça», lance un internaute.

Les personnes qui pensent que de poster des nudes avec #JeSuisCute ça va aider le féminisme c'est comme ci vous tentiez d'éteindre un feu avec de l'essence — MonsterKill (@galaad45) August 1, 2018

Et comment souvent sur Twitter, les choses n’ont pas tardé à déraper. Il n’aura pas fallu attendre une journée pour que Marina soit menacée de mort.