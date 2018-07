Un contrôle de l’AFSCA a mal tourné lundi soir à Mons, 2 contrôleuses agressées

Une inspection de deux contrôleuses de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans l’association montoise « Mimi Solidarité » qui distribue de la nourriture aux plus démunis, a mal tourné lundi soir. L’Afsca a marqué sa solidarité envers ses inspectrices qui ont été agressées. Selon la presse locale, le ton serait monté quand une bénévole de l’association a commencé à prendre des photos du contrôle. Les policiers qui accompagnaient les inspectrices auraient voulu prendre l’appareil photo et la situation aurait dégénéré. L’Afsca a adressé, par communiqué, un message de solidarité à ses deux contrôleuses et à la policière impliquée dans l’altercation.

« L’Agence alimentaire tient à adresser un message de soutien à 2 de ses contrôleuses ainsi qu’à une policière qui ont été frappées et mordues hier dans la zone de Mons lors d’un contrôle. Nos deux agents sont sous le choc », indique le communiqué de l’agence. « A la base, des consommateurs tombés malades nous ont alerté de graves problèmes au sein d’une association caritative de la zone de Mons. Des éléments d’information en notre possession démontreraient que certains membres de l’association se procurent des denrées alimentaires périmées dans des poubelles et les redistribuent aux plus démunis ».

Plus tôt dans l’année, l’Afsca avait déjà invité la responsable de l’association dans ses bureaux pour lui expliquer les quelques grands principes de santé publique et lui rappeler qu’on ne peut pas distribuer des aliments mettant en péril la santé publique. « L’Afsca s’indigne à l’idée qu’une personne dans la précarité puisse recevoir des denrées périmées, issues de poubelles ou mal conservées. L’Afsca s’indigne également que des agents, dont le travail est de garantir la santé des consommateurs, puissent se faire agresser ».

Le ministre fédéral de l’Agriculture, Denis Ducarme, a par ailleurs « personnellement contacté les 2 contrôleuses pour leur exprimer son soutien et rappelle combien le travail des contrôleurs de terrain de l’Afsca est indissociable de la protection de la santé du consommateur et implique le respect ».

L’Afsca a par ailleurs indiqué qu’une plainte a été déposée. Contacté par Belga, le parquet de Mons a indiqué ne pas avoir été avisé de l’affaire.

Source: Belga