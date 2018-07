Pour Lestienne, le Standard était le « meilleur choix » car il a « besoin de stabilité »

Après plusieurs expériences à l’étranger, Maxime Lestienne est de retour en Belgique. L’ailier a été présenté officiellement mardi par son nouveau club, le Standard. « Le Standard était le meilleur choix, car j’ai besoin de stabilité dans ma vie pour mes deux enfants et ma femme », a confié Lestienne, 26 ans. Après avoir quitté Bruges en 2014, Lestienne a pas mal voyagé: recruté par le club qatari d’Al-Arabi, il a tout de suite été prêté au Genoa (Italie) en 2014-2015 puis au PSV Eindhoven en 2015-2016. En 2016, il a rejoint le Rubin Kazan avant d’être transféré en janvier 2018 à Malaga.

Lestienne effectue donc son retour en Belgique. Il s’est engagé pour quatre ans au Standard. « J’ai pris le temps pour prendre ma décision. Le Standard était le meilleur choix, car j’ai besoin de stabilité dans ma vie pour mes deux enfants et ma femme », a-t-il expliqué.

« Je viens pour donner le meilleur de moi-même et j’espère que je pourrai revenir à mon meilleur niveau », a-il ajouté. « Je connais le Standard. Je sais que c’est un club spécial grâce à ses supporters. Ils attendent beaucoup cette saison et on a tout pour réussir, mais on doit encore travailler beaucoup. »

A Sclessin, il devra faire oublier Edmilson Jr, parti au Qatar. « Junior a fait de bonnes choses ici. J’espère que j’en ferai aussi. »

Au Standard, Lestienne retrouvera Michel Preud’homme, qui était son entraîneur à Bruges. Le joueur connaît donc déjà le système proné par ‘MPH’, ce qui pourrait faciliter son adaptation en bord de Meuse.

Source: Belga