Météo – Des nuages mardi matin avant l’apparition du soleil dans l’après-midi

Mardi matin, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec l’une ou l’autre averse surtout sur le nord-ouest du pays, annonce l’Institut royal de météorologie. Le soleil devrait ensuite se montrer plus généreux dans l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 24° à la mer et 30° en Campine et en Lorraine Belge. Le vent sera modéré de sud-ouest, s’orientant au secteur ouest à nord-ouest. Dans la nuit, le temps sera calme et le ciel partiellement à peu nuageux. Toutefois, une zone pluvio-orageuse se développera sur la France et pourrait déborder sur le sud du pays en seconde partie de nuit. Les minima seront compris entre 13° et 18°. Le vent sera faible de directions variables.

Mercredi, il persistera un risque de pluie et d’orage sur le sud-est. Par la suite, il fera beau et chaud jusqu’au week-end.

Source: Belga