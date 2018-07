Maxime Moreels battu au premier tour des Mondiaux de badminton

Maxime Moreels n’est pas parvenu à passer le cap du premier tour aux championnats du monde de badminton de Nankin, mardi en Chine. En double dames, Lise Jaques et Flore Vandenhoucke se sont elles hissées au deuxième tour. Le Belge de 27 ans, 95e mondial, a été battu par le Vietnamien Tien Ming Nguyen (BWF 55), ancien 5e mondial, sur le score sans appel de 21-10 et 21-5 après 33 minutes de jeu. Moreels, déjà éliminé au premier tour lors des Mondiaux 2017 à Glasgow, était le seul représentant belge en simple.

Lise Jaques et Flore Vandenhoucke ont pris la mesure des Allemandes Lisa Kaminski et Hannah Pohl en deux sets, 21-11 et 21-14 après 25 minutes de jeu, validant leur ticket pour le tour suivant en double dames. Elles y défieront les sœurs bulgares Gabriela et Stefani Stoeva, têtes de série N.9 du tableau.

Il n’y a pas d’autres Belges présents à Nankin pour ces Mondiaux.

