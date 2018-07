L’UCI songe à des équipes de six coureurs au départ du Tour de France

Le président de l’Union cycliste internationale (UCI) a évoqué l’idée d’avoir des équipes de six coureurs au départ du Tour de France la saison prochaine. Cet été, elles en comptaient huit, contre neuf auparavant. « Je pense qu’il faut encore réduire pour voir vraiment la mesure produire de l’effet », a en effet déclaré David Lappartient mardi sur Sporza. « Une équipe ne devrait plus être en mesure de tout contrôler à six. Ou plus difficilement du moins… » Pour retrouver de l’attractivité, Lappartient a également plaidé pour une interdiction des capteurs de puissance, qui fournissent des données aux coureurs en temps réel leur permettant de moduler et de calculer leur effort.

« Encore plus que les oreillettes, qu’il faudrait peut-être également interdire, les capteurs de puissance sont un handicap. Ces capteurs sont un élément qui phagocyte la course », a poursuivi le président de l’UCI. « On veut voir des coureurs qui pédalent sans être des machines aux ordres de celui qui est dans la voiture derrière. »

Enfin il n’a pas exclu d’inviter un plus grand nombre d’équipes, et de revoir le schéma des étapes.

Source: Belga