Greipel manquera l’Euro de cyclisme, la France mise sur les sprinteurs Coquard et Laporte

André Greipel ne participera pas à l’Euro de cyclisme sur route à Glasgow. Son équipe Lotto Soudal veut qu’il s’aligne sur une autre course. C’est ce que la fédération allemande (DBR) a annoncé mardi. Greipel sera au départ du Tour de Pologne (4-10 août). La sélection française a également été dévoilée. Le sélectionneur Cyrille Guimard compte sur les sprinteurs Bryan Coquard (Vital Concept) et Christophe Laporte (Cofidis).

En l’absence de Greipel, John Degenkolb (Trek-Segafredo) sera le seul leader de la sélection allemande. Outre Greipel, son équipier Marcel Sieberg a également été retiré de l’équipe. La sélection allemande, réduite de 10 à 8 hommes, est désormais complète. Degenkolb aura à ses côtés Nico Denz (Ag2R La Mondiale), Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus), Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice), Roger Kluge (Mitchelton-Scott), Alexander Krieger (Leopard Pro Cycling), Marcel Meisen (Corendon-Circus) et Rick Zabel (Katusha-Alpecin). Meisen est normalement un spécialiste du cyclocross. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) et Marco Mathis (Katusha) rouleront le contre-la-montre. Tony Martin (Katusha), victime d’une vertèbre fracturé durant le Tour, n’est pas disponible.

Côté français, Cyrille Guimard s’appuiera sur les rapides Bryan Coquard et Christophe Laporte. Ils seront soutenus par Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale), Hugo Hofstetter (Cofidis), Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic), Damien Touzé (Saint-Michel-Auber 93), Angelo Tulik (Direct Energie) et Anthony Turgis (Cofidis). Nacer Bouhanni (Cofidis) espérait une sélection, mais n’a pas été repris.

Source: Belga