Glasgow 2018 – Pieter Timmers, victime d’une méningite, est en observation à l’hôpital Pieter Timmers, victime d’une méningite, est en observation à l’hôpital

Le nageur Pieter Timmers, vice-champion olympique du 100m nage libre aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, souffre d'une méningite depuis lundi soir et est en observation à l'hôpital universitaire d'Anvers. Elle De Leeuw, femme et manager du nageur, l'a annoncé mardi matin sur Twitter. La participation de Timmers pour le prochain Euro de natation à Glasgow (3-9 août) est donc largement remise en question. Pieter Timmers devait s'envoler ce mardi matin avec la délégation belge pour rejoindre Glasgow, théâtre des premiers 'European Championsiphs', championnats sportifs européens. « Il semble que ce soit une méningite virale. Pieter Timmers est soigné à l'hôpital universitaire d'Anvers », pouvait-on lire dans le communiqué diffusé sur Twitter.

Si sa participation semble fortement compromise, aucune confirmation du forfait n’a encore été avancée. « Les prochains jours seront consacrés à des examens complémentaires et au repos. Nous ne savons pas encore à quoi vont ressembler les jours qui arrivent, nous sommes concentrés sur son rétablissement. »

Le nageur du BRABO est au programme du relais 4x100m nage libre vendredi et du 100m libre le lendemain.

Source: Belga