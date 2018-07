CBS reporte son AG après les accusations de harcèlement visant son patron

Le groupe américain de télévision CBS a annoncé lundi le report de l’assemblée générale des actionnaires, qui devait initialement avoir lieu le 10 août, après la publication vendredi d’accusations de harcèlement sexuel visant son CEO. Une enquête externe va être menée afin d’investiguer ces allégations formulées contre Leslie Moonves, a indiqué le conseil d’administration à l’issue d’une réunion. Le CA a également communiqué qu’il ne prenait pas de mesure contre M. Moonves, qui dirige la chaîne depuis 20 ans. L’homme reste donc à la tête du groupe au moins jusqu’à la publication des résultats du deuxième trimestre, jeudi après Bourse.

Six femmes, interrogées par le magazine The New Yorker, affirment avoir été victimes de Leslie Moonves. Quatre d’entre elles ont raconté que cet ancien acteur les aurait touchées ou embrassées de force. Les faits s’étaleraient sur deux décennies, jusqu’aux années 2000.

L’intéressé a reconnu avoir fait des avances à des femmes « il y a plusieurs décennies », mais nié s’être jamais livré à du harcèlement sexuel.

Lors de la réunion de lundi, le conseil d’administration a décidé de renvoyer l’assemblée générale des actionnaires, prévue le 10 août, à une date ultérieure, sans la préciser.

Les investisseurs vivent mal cette période d’incertitude pour CBS, qui après avoir déjà abandonné 6,12% vendredi a encore lâché 5,05% sur la séance de lundi à la Bourse de New York.

A la tête du groupe depuis 15 ans, Les Moonves a complètement réinventé CBS, la propulsant en tête des grandes chaînes américaines.

source: Belga